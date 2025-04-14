Президент Филиппин разрешил жителям страны стрелять в чиновников

16:56 2025-04-14
Президент Филиппин разрешил жителям страны стрелять в чиновников

Речь идет о чиновниках-коррупционерах, глава государства рекомендовал стрелять им в ноги.

Родриго Дутерте также посоветовал не убивать взяточников, чтобы избежать тюрьмы.

Президент страны также добавил, что выстреливших в коррупционеров будут ждать «только серьезные телесные наказания».

«Если вы платите сборы, налоги, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки потребовали взятку, ударьте их. Если у вас имеется оружие, вы можете в них выстрелить», — заявил лидер Филиппин.

Он также призвал граждан информировать о каждом случае коррупции. Если же об инциденте узнает сам Дутерте, тогда он вызовет чиновника и разрешит человеку у которого нарушитель требовал взятку, ударить его по лицу.

Коррупция на Филиппинах, по мнению президента, - повсеместная проблема. «Это червь, который сидит внутри почти каждого в правительстве», - считает он.

Инга Райтова
19:01

Инга Райтова

Роботы в Америке официально приступили к работе по доставке еды
Роботы в Америке официально приступили к работе по доставке еды Уже около 600 кафе и ресторанов города Чикаго стали использовать роботов для таких целей.
Инга Райтова
18:14

Инга Райтова

Пикап Toyota Tundra сумел дважды пройти более, чем по 1 млн километров
Пикап Toyota Tundra сумел дважды пройти более, чем по 1 млн километров Автомобили марки Toyota по традиции ассоциируются с высокой надежностью, и владельцы неоднократно это доказывали в реальных условиях эксплуатации.
Инга Райтова
18:01

Инга Райтова

В США судят миллиардера Марка Цукерберга
В США судят миллиардера Марка Цукерберга Американские власти обнародовали претензии к Meta еще в 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Инга Райтова
17:55

Инга Райтова

Бен Аффлек после развода хочет наладить отношения с Дженнифер Лопес
Бен Аффлек после развода хочет наладить отношения с Дженнифер Лопес Актеры пока не готовы с детьми отправиться в совместное путешествие, но рассматривают возможность организовать семейный ужин.
Инга Райтова
17:11

Инга Райтова

Британец купил необитаемый остров и повторил судьбу Робинзона Крузо
Британец купил необитаемый остров и повторил судьбу Робинзона Крузо Брендон Гримшоу 62 года назад потратил на землю на Сейшельских островах всего 13 тысяч долларов.
Новости СМИ2