Президент Филиппин разрешил жителям страны стрелять в чиновников

Родриго Дутерте также посоветовал не убивать взяточников, чтобы избежать тюрьмы.

Президент страны также добавил, что выстреливших в коррупционеров будут ждать «только серьезные телесные наказания».

«Если вы платите сборы, налоги, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки потребовали взятку, ударьте их. Если у вас имеется оружие, вы можете в них выстрелить», — заявил лидер Филиппин.

Он также призвал граждан информировать о каждом случае коррупции. Если же об инциденте узнает сам Дутерте, тогда он вызовет чиновника и разрешит человеку у которого нарушитель требовал взятку, ударить его по лицу.

Коррупция на Филиппинах, по мнению президента, - повсеместная проблема. «Это червь, который сидит внутри почти каждого в правительстве», - считает он.