Британец купил необитаемый остров и повторил судьбу Робинзона Крузо

17:11 2025-04-14
Британец купил необитаемый остров и повторил судьбу Робинзона Крузо

Брендон Гримшоу 62 года назад потратил на землю на Сейшельских островах всего 13 тысяч долларов.

Когда экс- редактору одного из британских изданий было под сорок, он решил бросить работу и уехал жить на купленный им остров, куда полвека не ступала нога человека.

Однако мужчина работал без устали, чтобы превратить остров в маленький рай на Земле. Как и полагается Робинзону, Брендон нашел себе компаньона из числа аборигенов.

Пятницу британца звали Рене Лафортен. Он помогал хозяину острова в обустройстве нового дома. При этом Рене приезжал на остров периодически, а Брендон жил там на постоянной основе. 

Гримшоу и Лафортен за сорок лет посадили там 16 тысяч деревьев, проложили 5 километров тропинок.

После кончины Рене Лафортен в 2007-м году, Брендон остался на острове один. За время своего проживания на Муайен хозяин острова привлек туда 2000 новых видов птиц, завел больше ста гигантских черепах, которые в остальном мире были на грани вымирания.

Благодаря усилиям Гримшоу, на пустынном ранее острове сегодня находится две трети фауны Сейшельских островов.

Заброшенный клочок суши он превратил в настоящий рай. Принц Саудовской Аравии несколько лет назад предложил Брендону Гримшоу за остров 50 миллионов долларов, однако Робинзон отказался.

«Не хочу, чтобы остров у богачей стал излюбленным местом для проведения каникул. Пусть лучше он будет национальным парком, которым сможет наслаждаться каждый», - сказал мужчина.

После десятков лет настойчивых усилий Брендон добился того, чтобы остров действительно объявили национальным парком. Брендон вместе со своими 120-ю черепахами прожил там счастливую одинокую жизнь.

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