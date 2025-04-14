В США судят миллиардера Марка Цукерберга

Рассмотрение судебного иска Федеральной торговой комиссии к Meta Platforms начинается в Вашингтоне. Компанию Марка Цукерберга власти обвиняют в монополизме и незаконном устранении конкурентов.

Корпорация по итогу судебного разбирательства может прекратить существование в нынешнем виде.

Марка Цукерберга подозревают в том, что миллиардер, скупая конкурирующие сервисы, способствует росту монополизма на рынке. В частности, речь идет о покупках Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.

Суд против корпорации - это часть масштабного судебного разбирательства американских властей с IT-корпорациями. В 2024-м году Федеральный суд США признал монополистом Google. Впереди - вынесение решений по антимонопольным делам в отношении Amazon и Apple.