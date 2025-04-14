В США судят миллиардера Марка Цукерберга

18:01 2025-04-14
В США судят миллиардера Марка Цукерберга

Американские власти обнародовали претензии к Meta еще в 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Рассмотрение судебного иска Федеральной торговой комиссии к Meta Platforms начинается в Вашингтоне. Компанию Марка Цукерберга власти обвиняют в монополизме и незаконном устранении конкурентов.

Корпорация по итогу судебного разбирательства может прекратить существование в нынешнем виде.

Марка Цукерберга подозревают в том, что миллиардер, скупая конкурирующие сервисы, способствует росту монополизма на рынке. В частности, речь идет о покупках Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году.

Суд против корпорации - это часть масштабного судебного разбирательства американских властей с IT-корпорациями. В 2024-м году Федеральный суд США признал монополистом Google. Впереди - вынесение решений по антимонопольным делам в отношении Amazon и Apple.

Инга Райтова
19:01

Инга Райтова

Роботы в Америке официально приступили к работе по доставке еды
Роботы в Америке официально приступили к работе по доставке еды Уже около 600 кафе и ресторанов города Чикаго стали использовать роботов для таких целей.
Инга Райтова
18:14

Инга Райтова

Пикап Toyota Tundra сумел дважды пройти более, чем по 1 млн километров
Пикап Toyota Tundra сумел дважды пройти более, чем по 1 млн километров Автомобили марки Toyota по традиции ассоциируются с высокой надежностью, и владельцы неоднократно это доказывали в реальных условиях эксплуатации.
Инга Райтова
17:55

Инга Райтова

Бен Аффлек после развода хочет наладить отношения с Дженнифер Лопес
Бен Аффлек после развода хочет наладить отношения с Дженнифер Лопес Актеры пока не готовы с детьми отправиться в совместное путешествие, но рассматривают возможность организовать семейный ужин.
Инга Райтова
17:11

Инга Райтова

Британец купил необитаемый остров и повторил судьбу Робинзона Крузо
Британец купил необитаемый остров и повторил судьбу Робинзона Крузо Брендон Гримшоу 62 года назад потратил на землю на Сейшельских островах всего 13 тысяч долларов.
Инга Райтова
16:56

Инга Райтова

Президент Филиппин разрешил жителям страны стрелять в чиновников
Президент Филиппин разрешил жителям страны стрелять в чиновников Речь идет о чиновниках-коррупционерах, глава государства рекомендовал стрелять им в ноги.
Новости СМИ2