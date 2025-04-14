Пикап Toyota Tundra сумел дважды пройти более, чем по 1 млн километров

Житель США Виктор Шепард в 2016 году на своем пикапе Toyota Tundra 2007-го года выпуска преодолел отметку в 1,6 миллиона километров. Однако это не стало пределом: его вторая Tundra также смогла повторить этот впечатляющий результат.

Tundra SR5 Double Cab, оснащенную 5,7-литровым двигателем V8, мужчина купил в 2014 году. Данный пикап тоже достиг рубежа в 1 миллион миль. Мужчина поделился такой новостью на форуме владельцев Toyota.

Ранее Шепард работал водителем по контракту и каждый год проезжал в среднем по 200 000 километров. К слову, его первая Tundra 2007-го года даже при интенсивном использовании сохранила оригинальный 4,7-литровый мотор V8.

Заинтересованная в исключительной надежности автомобиля, компания Toyota предложила обменять его на новую модель 2016-го года, чтобы изучить износ деталей.

Шепард согласился, однако почти не использовал новую Tundra, отдавая предпочтение пикапу 2014-го года, который также, вероятно, будет передан для исследований.