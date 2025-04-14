Роботы в Америке официально приступили к работе по доставке еды

Жители ряда районов штата Иллинойс столкнулись с новым форматом доставки еды. Заказы им провозит не курьер, а робот.

Хотя идея полностью заменить механическими помощниками людей далека от реализации, шаги в этом направлении идут активные.

На улицах города можно увидеть небольших роботов под названием Coco, работающих на Door Dash.

Устройства напоминают коробки на колёсах и могут самостоятельно передвигаться по тротуарам, доставляя заказы клиентам.

Пока роботизированные курьеры не имеют претензии на чаевые, но чего ожидать в будущем, неизвестно.