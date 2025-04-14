Роботы в Америке официально приступили к работе по доставке еды

19:01 2025-04-14
Роботы в Америке официально приступили к работе по доставке еды

Уже около 600 кафе и ресторанов города Чикаго стали использовать роботов для таких целей.

Жители ряда районов штата Иллинойс столкнулись с новым форматом доставки еды. Заказы им провозит не курьер, а робот. 

Хотя идея полностью заменить механическими помощниками людей далека от реализации, шаги в этом направлении идут активные.

На улицах города можно увидеть небольших роботов под названием Coco, работающих на Door Dash.

Устройства напоминают коробки на колёсах и могут самостоятельно передвигаться по тротуарам, доставляя заказы клиентам.

Пока роботизированные курьеры не имеют претензии на чаевые, но чего ожидать в будущем, неизвестно.

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