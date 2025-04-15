Спецслужбы США искали Гитлера в Аргентине спустя 10 лет после Второй мировой

13:09 2025-04-15
Спецслужбы США искали Гитлера в Аргентине спустя 10 лет после Второй мировой

Они получили два сообщения, авторы которых утверждали, что Гитлер на самом деле выжил и скрывается в Южной Америке

Агенты ЦРУ на протяжении десятилетия после смерти Адольфа Гитлера продолжали за ним охотиться. Это следует из рассекреченных документов ведомства.

"Хотя у ЦРУ есть отчет о вскрытии, которое подтверждает смерть Гитлера, другие документы свидетельствуют, что полевые агенты подозревали, будто Гитлер мог укрыться под вымышленным именем в Южной Америке", — говорится в материале.

Военное ведомство США сообщило ФБР возможном секретном убежище Гитлера в аргентинском спа-отеле, которым мог воспользоваться фюрер. Хозяйка заведения "была ярой сторонницей нацистской партии", и это могло стать причиной договоренности между ней и Гитлером.

В другом документе, датируемом октябрем 1955 года, говорится, что агент спецслужбы США якобы получил информацию от человека, который выдавал себя за бывшего солдата СС по имени Филипп Ситроен, что Гитлер выжил и находится в Колумбии.

Человека, которого считали Гитлером, звали Адольф Шриттельмайор и он в январе 1955 года выехал из Колумбии в Аргентину.

В том же документе отмечалось, что вряд ли удастся установить что-то конкретное, потому было предложено свернуть эту операцию.

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