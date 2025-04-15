Пенсионеры продали весь бизнес и на 15 лет отправились в круиз

13:19 2025-04-15
Пенсионеры продали весь бизнес и на 15 лет отправились в круиз

Круиз по системе «все включено» обходится американцам в 3500 долларов в месяц.

55-летние Ланетт и Йохан Канен из США решили круто изменить жизнь и отправились в круиз на 15 лет. 

Свое приключение пара начала на борту лайнера Villa Vie Odyssey в середине 2024-го года. 

"Люди думают, будто мы сверхбогаты, раз можем это себе позволить. Однако это дешевле, нежели наша аренда и расходы на жизнь на Гавайях", - рассказал Йохан.

За первые восемь месяцев путешествия Ланетт и Йохан посетили свыше 25 стран. В отличие от традиционных круизных лайнеров, прибывающих и отбывающих в течение дня, Villa Vie Odyssey в каждом порту проводит несколько дней.

«У нас нет стратегии, что будет дальше. Нам обоим по 55 лет, и нам больше ничего не нужно. Мы хотим лишь приключений и впечатлений», — сказал Йохан.

К слову, к ним на Villa Vie Odyssey могут приезжать родные и друзья и проводить на борту корабля до 28 дней, снимая отдельную комнату. Потому о скуке по детям и родным у пары речи не идет.

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