15-летняя москвичка зарезала отца, таким образом она пыталась заступиться за старшую сестру

13:41 2025-04-15
15-летняя москвичка зарезала отца, таким образом она пыталась заступиться за старшую сестру

41-летний мужчина не смог погасить долги по микрозаймам и заставлял свою 20-летнюю дочь взять крупный кредит в банке, чтобы «помочь папе».

В день трагедии житель российской столицы стал кричать на старшую дочь Марьяну, обвиняя в том, что она не выключила телевизор и собиралась уйти на занятиях в колледж.

Мужчина в порыве гнева припомнил девушке то, что она отказалась взять для него кредит. Отец заявил: если сама она не пойдёт в банк, он её туда потащит силой.

Когда студентка опять ответила отказом, родитель ударил девушку кулаком по щеке, а затем сбегал на кухню за ножом и стал замахиваться на дочь, но успел порезать только руку.

Младшая Алиса, увидев эту сцену, помчалась на кухню, взяла другой нож и в момент, когда мужчина таскал Марьяну за волосы, несколько раз ударила его в шею.

Мужчина упал, но не сдавался и пытался наброситься на дочерей, но вскоре скончался.\

Задержанные девочки рассказали, что у отца были проблемы с алкоголем. Мужчина всегда попрекал дочерей, унижал их, бил. Сестры боялись обратиться в полицию, так как отец им говорил, что это бесполезно, и они «отгребут» от него ещё больше.

Семья при этом считалась благополучной, на учёте в полиции не стояла. Сам отец семейства несколько раз попадал в неприятности, был судим - за нападение на полицейского с газовым баллончиком, потом за хранение наркотиков в особо крупном размере. Его также ловили на покупке амфетамина.

У погибшего, кроме того, были долги по кредитам, в его отношении было открыто исполнительное производство судебными приставами.

Мать девочек в момент убийства была на работе - женщина работает медсестрой в детской стоматологии.

 

Решается вопрос о возбуждении в отношении Алисы уголовного дела по статье 105 РФ «Убийство». Девушке грозит до 15 лет, потому что подросток уже подлежит уголовной ответственности.

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