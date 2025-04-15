В Китае пассажирка самолета покусала стюардессу

13:50 2025-04-15
В Китае пассажирка самолета покусала стюардессу

Две женщины поссорились и даже стали драться, а бортпроводница пыталась этому помешать.

Вылет китайской авиакомпании «Shenzhen Airlines» задержали более, чем на два часа.

Всё случилось из-за того, что на борту лайнера крупно поссорились две пассажирки. Причем не просто поругались, но даже начали драку - такую ожесточённую, что разнять женщин не смогли двое сидевших рядом мужчин.

Не особо помогло и вмешательство стюардесс «Shenzhen Airlines». Одна из бортпроводниц и вовсе пострадала, когда хулиганка укусила ее за руку.

Пришлось вызвать полицию, и стражи порядка вывели из самолёта обеих женщин, чтобы в спокойной обстановке разобраться, кто из них прав и кто виноват.

Точная причина скандала и побоища не называется. Но, по словам очевидцев, все началось из-за сильного запаха парфюма от одной из пассажирок. Вторую даму этот аромат не устроил.

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