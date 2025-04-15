К Земле приближается магнитная буря, как это отразится на здоровье

О надвигающихся геомагнитных колебаниях предупредили ученые землян. Это явление спровоцировано большим выбросом солнечных протуберанцев, которое произошло 13 апреля. Солидный объем выброшенной массы может оказать заметное воздействие на магнитосферу нашей планеты.

Первые геомагнитные волнения, уточнили эксперты, будут зарегистрированы утром 16-го апреля на отметке G1. Сила бури к полудню возрастет до уровня G2, и свое воздействие геошторм продолжит до конца дня.

Восприимчивые к изменениям погоды люди могут столкнуться с перепадами кровяного давления, нарушениями в сердечной деятельности. Это может проявиться в виде утомляемости, проблем с дыханием. Неприятные признаки зачастую сохраняются даже на другой день после геомагнитного шторма.

Врачи рекомендуют в такие дни добавить в меню больше овощей и фруктов, рыбы и зелени и орехов. И вместо черного чая употреблять зеленый либо травяной. От спиртных напитков, энергетиков или кофе лучше воздержаться.

Ученые в период геомагнитных аномалий советуют также избегать стрессовых ситуаций, чтобы не усиливать головную боль.