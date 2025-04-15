Голосового помощника «Алису» научили видеть и говорить на английском языке

16:15 2025-04-15
Голосового помощника «Алису» научили видеть и говорить на английском языке

Нейросеть теперь умеет прямо в чате считывать документы в форматах pdf, txt, doc и docx , а также с помощью камеры распознавать изображения.

Ещё умнее стал голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса». Он теперь не только понимает речь, но также видит окружающий мир.

По словам руководителя команды «Алиса Про» Виталия Данилкина, ассистент на конференции умных устройств «Яндекса» получил «зрение» и научился работать с текстовыми файлами.

Новая функция позволяет «Алисе» сообщать, что она видит, вести в реальном времени диалог с голосовыми подсказками. История общения при этом сохраняется в чате, чтобы пользователь мог к ней вернуться в любой момент.

Ещё одной новинкой стал режим «рассуждений», где «Алиса» не просто выдаёт готовый ответ, но и демонстрирует ход собственных мыслей и аргументирует выводы.

«Алиса», помимо того, освоила английский. Теперь с ней можно тренировать и навыки разговорной речи. Для этого достаточно сказать: «Алиса, давай практиковать английский».

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