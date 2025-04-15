«Хатико» из Башкирии третью неделю ждет на пепелище своего погибшего хозяина

После тушения пожара в одном из дачных поселков Башкирии спасатели нашли под завалами тело 62-летнего мужчины.

Хотя с момента трагедии прошло уже три недели, живший здесь ранее 14-летний Рекс не покидает пепелище. Он продолжает сидеть около своего бывшего дома и преданно ждать хозяина.

Местные жители, пытаясь окружить Рекса теплом и заботой, каждый день приносят ему еду и воду. Собака при этом каждую ночь воет на пепелище.

«Эта история - серьезный сигнал для всех нас. Нельзя пренебрегать правилами пожарной безопасности», - отметили в МЧС.

Рекс из-за своей преданности получил у местных прозвище «башкирский Хатико».