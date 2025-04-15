«Хатико» из Башкирии третью неделю ждет на пепелище своего погибшего хозяина

16:28 2025-04-15
«Хатико» из Башкирии третью неделю ждет на пепелище своего погибшего хозяина

Спасатели хотели забрать 14-летнего пса по кличке Рекс, чтобы дать ему новый дом, но тот никого к себе не подпускает.

После тушения пожара в одном из дачных поселков Башкирии спасатели нашли под завалами тело 62-летнего мужчины.

Хотя с момента трагедии прошло уже три недели, живший здесь ранее 14-летний Рекс не покидает пепелище. Он продолжает сидеть около своего бывшего дома и преданно ждать хозяина.

Местные жители, пытаясь окружить Рекса теплом и заботой, каждый день приносят ему еду и воду.  Собака при этом каждую ночь воет на пепелище.

«Эта история - серьезный сигнал для всех нас. Нельзя пренебрегать правилами пожарной безопасности», - отметили в МЧС.

Рекс из-за своей преданности получил у местных прозвище «башкирский Хатико».

Храмова Оксана
00:11

Храмова Оксана

Картина 75 лет провисела в музее перевернутой, и никто не замечал
Картина 75 лет провисела в музее перевернутой, и никто не замечал Глядя на этот шедевр, люди, невосприимчивые к абстракционизму, никогда не поймут разницу между низом и верхом, но поклонники этого направления были потрясены открывшимся фактом.
Храмова Оксана
23:30

Храмова Оксана

Загадочный Кристофер Уокен: 5 самых неожиданных фактов из жизни
Загадочный Кристофер Уокен: 5 самых неожиданных фактов из жизни Культовый актер со странной, но запоминающейся внешностью: от укротителя львов до звездного Олимпа.
Инга Райтова
17:56

Инга Райтова

11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота и попал на операционный стол
11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота и попал на операционный стол Маленького пациента отправили на рентген, и врач подтвердил, что в середине пищеварительного тракта находится инородное тело из металла высокой плотности.
Инга Райтова
16:53

Инга Райтова

ИИ нашел в галактике 44 планеты, где условия схожи с земными
ИИ нашел в галактике 44 планеты, где условия схожи с земными Эксперты стремились предсказать, у каких звезд с большей вероятностью может находиться похожая на нашу планета, чтобы избежать слепых поисков.
Инга Райтова
16:15

Инга Райтова

Голосового помощника «Алису» научили видеть и говорить на английском языке
Голосового помощника «Алису» научили видеть и говорить на английском языке Нейросеть теперь умеет прямо в чате считывать документы в форматах pdf, txt, doc и docx , а также с помощью камеры распознавать изображения.
Новости СМИ2