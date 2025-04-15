11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота и попал на операционный стол

Небольшой слиток золота проглотил школьник из китайского города Сучжоу.

Мальчик из чувства любопытства положил его во время игры в рот. Хотя у ребенка не было в животе сильных болей или рвоты, родители сразу отвезли его в неотложку.

Бригада медиков изначально пыталась провести консервативное лечение.

Ребенок два дня под наблюдением врачей принимал слабительные препараты, но повторное обследование показало, что инородное тело не изменило своего положения, а вот риск перфорации кишечника вырос.

Тогда доктора приняли решение убрать слиток эндоскопическим методом. Получасовая операция завершилась успешно, мальчику сейчас ничего не угрожает.