11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота и попал на операционный стол

17:56 2025-04-15
11-летний мальчик случайно проглотил 100-граммовый слиток золота и попал на операционный стол

Маленького пациента отправили на рентген, и врач подтвердил, что в середине пищеварительного тракта находится инородное тело из металла высокой плотности.

Небольшой слиток золота проглотил школьник из китайского города Сучжоу.

Мальчик из чувства любопытства положил его во время игры в рот. Хотя у ребенка не было в животе сильных болей или рвоты, родители сразу отвезли его в неотложку.

Бригада медиков изначально пыталась провести консервативное лечение.

Ребенок два дня под наблюдением врачей принимал слабительные препараты, но повторное обследование показало, что инородное тело не изменило своего положения, а вот риск перфорации кишечника вырос.

Тогда доктора приняли решение убрать слиток эндоскопическим методом. Получасовая операция завершилась успешно, мальчику сейчас ничего не угрожает.

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