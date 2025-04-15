Загадочный Кристофер Уокен: 5 самых неожиданных фактов из жизни

23:30 2025-04-15
Загадочный Кристофер Уокен: 5 самых неожиданных фактов из жизни

Культовый актер со странной, но запоминающейся внешностью: от укротителя львов до звездного Олимпа.

Познакомьтесь с фактами биографии великолепного Кристофера Уокена, о которых вы точно не подозревали.

Первые шаги: реклама и укрощение львов

Путь в киноискусство Кристофер начал с раннего детства, когда участвовал в съемках рекламных роликов уже в пятилетнем возрасте. Будучи подростком, будущий актер успел поработать даже укротителем львов.

Любовь к танцам

На экране персонажи актера всегда получаются немного пугающими и порой даже отталкивающими. Между тем, Уокен всегда был без ума от танцев и проходил обучение в танцевальной школе. До начала актерской карьеры он мечтал стать хореографом. Удивительную пластику актера можно наблюдать в некоторых фильмах, например, в знаменитом клипе Fatboy Slim Weapon of Choice.

Странные роли

Как правило актеру доставались роли второго плана, но это не помешало ему добиться выдающихся успехов и стать мега звездой. Кристофер запросто и очень талантливо играл на экране странных и даже негативных персонажей. Злодей в фильме "Бэтмен возвращается", мрачный отец в картине "Поймай меня, если сможешь", в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино Уокену досталась роль странного персонажа, который прятал часы в очень неожиданном месте.

Обходится без гаджетов

У Кристофера Уокина нет компьютера и мобильного телефона. Он говорит, что не интересуется современными технологиями. Актеру больше по душе жизнь по старинке, информацию он узнает, как и раньше, из газет.

Не страдает звездной болезнью

Уокен по натуре очень скромный человек, и голливудская суета его раздражает. В своем старом доме он живет более 30 лет, помощников у него нет, со всеми домашними хлопотами справляется сам. Также звезда Голливуда обходится без личного водителя.

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