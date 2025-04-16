В России перезапущен бывший завод Ford

Экс-завод Ford возобновил свою работу в России. Предприятие в городе Всеволожске Ленобласти перезапустила компания «Слотекс», арендующая эту площадку.

Теперь там будут выпускать декоративный бумажно-слоистый пластик, применяющийся в производстве мебели. Ежегодно завод сможет изготовлять до 2 миллионов квадратных метров данной продукции.

Завод перезапустили в рамках соглашения с Ленинградской областью, заключенного на ПМЭФ еще в 2022-м году.

Во Всеволожске площадка Ford была построена в 2002-м году, там выпускали Mondeo и Focus. Работать предприятие перестало еще до исхода западных брендов - в 2019-м году.

К слову, некогда популярный Ford Focus скоро уйдет в отставку. Модель уже покинула рынки КНР и США, а в 2024-м году стало известно, что в Европе она тоже доживает последние месяцы. «Прощальное» авто сойдет с конвейера завода в Германии 30-го ноября 2025-го года.