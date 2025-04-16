Создателю суицидальных интернет-игр «Синий кит» дали 9 лет колонии

15:40 2025-04-16
Создателю суицидальных интернет-игр «Синий кит» дали 9 лет колонии

За призывы к совершению самоубийства на созданном им канале вынесен жителю Новосибирска Илье Погиблову.

Группа была организована автором паблика в 2023-м году.

Погиблов уговорами и убеждениями пытался заставить потенциальных жертв, включая детей, выполнять спецзадания для подготовки к самоубийству.

Суть их заключалась в причинении себе самому телесных повреждений, которые опасны для жизни.

Погиблов признал свою вину. Его судили по трем статьям: за организацию направленной на побуждение к совершению самоубийства деятельности, склонение к совершению самоубийства и - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, обещаний, угроз или иным способом.

Ему дали 9 лет колонии строгого режима.

Инга Райтова
17:58

Инга Райтова

Бомж в США купил лотерейный билет и сорвал джекпот на 1 млн долларов
Бомж в США купил лотерейный билет и сорвал джекпот на 1 млн долларов Шансы выиграть такую сумму с этим билетом, по данным Калифорнийской лотереи, составляли один к 2 047 423.
Инга Райтова
17:15

Инга Райтова

В Ялте случайно обнаружили заброшенную могилу легенды советских сказок Алексея Катышева
В Ялте случайно обнаружили заброшенную могилу легенды советских сказок Алексея Катышева На протяжении многих лет фанаты звезды безуспешно пытались найти его место упокоения.
Инга Райтова
16:50

Инга Райтова

Эко-активистка в Британии вышла замуж за реку
Эко-активистка в Британии вышла замуж за реку 26-летняя Мег Эйвон при этом заявила, что она очень счастлива состоять в браке с британской рекой Эйвон.
Инга Райтова
16:43

Инга Райтова

В ОАЭ из-за мазута для отдыхающих закрыли пляжи
В ОАЭ из-за мазута для отдыхающих закрыли пляжи В результате поломки оборудования, которое используется для перелива нефти при заполнении танкера, у берегов ОАЭ произошел разлив горючего.
Новости СМИ2