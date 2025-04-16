Создателю суицидальных интернет-игр «Синий кит» дали 9 лет колонии

Группа была организована автором паблика в 2023-м году.

Погиблов уговорами и убеждениями пытался заставить потенциальных жертв, включая детей, выполнять спецзадания для подготовки к самоубийству.

Суть их заключалась в причинении себе самому телесных повреждений, которые опасны для жизни.

Погиблов признал свою вину. Его судили по трем статьям: за организацию направленной на побуждение к совершению самоубийства деятельности, склонение к совершению самоубийства и - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обмана, обещаний, угроз или иным способом.

Ему дали 9 лет колонии строгого режима.