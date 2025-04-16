Российский музыкант GONE.Fludd выпустил клип про конец света

15:48 2025-04-16
Российский музыкант GONE.Fludd выпустил клип про конец света

Трек получил также инструментальную версию. Мелодия вошла в акустический альбом, увидевший свет в рамках проекта VK Акустика от VK Музыки.

Клип на песню «Рапсодия Конца Света» выпустил Рэпер GONE.Fludd (Александр Смирнов).

Пресс-служба певца уточняет, что композиция передает настроение танца перед ядерным грибом.

В клипе имеются отсылки к сериалу «Твин Пикс». В частности, одна из декораций чем-то напоминает красную комнату из этой культовой картины.

Аномально бесконечное пространство с плотными бархатными шторами вместо стен заставляют сердце зрителя биться намного чаще обычного.

Сольную карьеру GONE.Fludd начал в 2014-м году. Он получил известность после выхода альбома «Boys Don't Cry», релиз которого пришелся на 2018-й год. Наибольший успех принесли артисту треки «Суперчуитс», «Сахарный человек» и «Дрипсэт».

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