Вместо людей в Японии клубнику будет собирать робот

15:59 2025-04-16
Вместо людей в Японии клубнику будет собирать робот

Робот-сельхозник способен перемещаться к заданной точке и вдоль приподнятых грядок, ориентируясь при помощи данных лидаров.

Алгоритм автономного передвижения для сельхозроботов разработал сотрудник Университета Осаки Такуя Фудзинага.

Спрос на клубнику в стране высок, однако число работников в сельском хозяйстве постоянно сокращается. При этом особенно трудоемким процессом считается сбор плодов, но теперь эту проблему может решить автоматизация.

Сенсоры, используемые, к слову, в автономных автомобилях и топ-моделях смартфонов, сканируют пространство лазерными импульсами, создавая точную 3D-карту окружающей среды.

Алгоритм помогает роботу держаться от грядок на равном расстоянии даже в сложных условиях. Это было подтверждено и в реальных, и в виртуальных испытаниях.

Автоматизация сельского хозяйства, по мнению ученого, становится все более актуальной в условиях дефицита работников. И такого рода технологии обещают в ближайшие годы изменить облик ферм и теплиц.

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