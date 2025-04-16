Вместо людей в Японии клубнику будет собирать робот

Алгоритм автономного передвижения для сельхозроботов разработал сотрудник Университета Осаки Такуя Фудзинага.

Спрос на клубнику в стране высок, однако число работников в сельском хозяйстве постоянно сокращается. При этом особенно трудоемким процессом считается сбор плодов, но теперь эту проблему может решить автоматизация.

Сенсоры, используемые, к слову, в автономных автомобилях и топ-моделях смартфонов, сканируют пространство лазерными импульсами, создавая точную 3D-карту окружающей среды.

Алгоритм помогает роботу держаться от грядок на равном расстоянии даже в сложных условиях. Это было подтверждено и в реальных, и в виртуальных испытаниях.

Автоматизация сельского хозяйства, по мнению ученого, становится все более актуальной в условиях дефицита работников. И такого рода технологии обещают в ближайшие годы изменить облик ферм и теплиц.