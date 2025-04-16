Жительница Испании много лет притворялась немой ради пособия по инвалидности

Жительница Андалусии работала в супермаркете и там подверглась нападению покупателя. ЧП так ее напугало, что доктора диагностировали у пациентки посттравматическое стрессовое расстройство, в результате чего она онемела.

Так, как все случилось на работе, пособие ей выплачивала страховая компания. Однако страховщики спустя несколько лет заметили странность. Дама регулярно посещала докторов, но ни в одном медотчёте не была упомянута её немота.

Чтобы докопаться до истины, страховщики наняли частного детектива. Во время слежки тот убедился, что «немая» дама отлично разговаривает с людьми и общается по телефону.

Детектив тоже подошёл к ней на улице и спросил, как добраться до ближайшего магазина, получил развёрнутый ответ, который дался собеседнице без малейших затруднений.

Беседу он тайно снял на видео. В итоге состоялся суд, который постановил, что женщина не может больше претендовать на пособие. Кроме того, ей придется выплатить штраф за мошенничество и приготовиться к иску со стороны страховой компании.