В ОАЭ из-за мазута для отдыхающих закрыли пляжи

16:43 2025-04-16
В ОАЭ из-за мазута для отдыхающих закрыли пляжи

В результате поломки оборудования, которое используется для перелива нефти при заполнении танкера, у берегов ОАЭ произошел разлив горючего.

Особенно пострадали туристы на побережье Фуджейры, часть из них жалуется на плохое состояние здоровья. Среди симптомов - тошнота и головная боль.

Отдыхающие жалуются еще и на то, что горячий воздух усиливает неприятный запах с залива.

Отдыхающие также вынуждены самостоятельно искать альтернативные варианты отдыха - турфирмы в связи с эти ЧП никаких вариантов досуга не предоставляет.

Устранение последствий разлива нефти в районе Оманского залива продолжается. Как сообщают СМИ, нефть на несколько сантиметров проникла вглубь песка.

Два пляжа в итоге оказались загрязнены, ряд отелей понес ущерб.

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