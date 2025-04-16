В ОАЭ из-за мазута для отдыхающих закрыли пляжи

Особенно пострадали туристы на побережье Фуджейры, часть из них жалуется на плохое состояние здоровья. Среди симптомов - тошнота и головная боль.

Отдыхающие жалуются еще и на то, что горячий воздух усиливает неприятный запах с залива.

Отдыхающие также вынуждены самостоятельно искать альтернативные варианты отдыха - турфирмы в связи с эти ЧП никаких вариантов досуга не предоставляет.

Устранение последствий разлива нефти в районе Оманского залива продолжается. Как сообщают СМИ, нефть на несколько сантиметров проникла вглубь песка.

Два пляжа в итоге оказались загрязнены, ряд отелей понес ущерб.