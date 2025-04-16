Эко-активистка в Британии вышла замуж за реку

16:50 2025-04-16
Эко-активистка в Британии вышла замуж за реку

26-летняя Мег Эйвон при этом заявила, что она очень счастлива состоять в браке с британской рекой Эйвон.

В Великобритании эко-активистка Мег вышла замуж за реку, которая протекает через графства Уилтшир, Сомерсет и Глостер.

Необычное бракосочетание состоялось в 2023 году. На церемонию пришли и другие эко-активистки.

Таким поступком Мег Эйвон хочет привлечь внимание к загрязнению природного водоема. Даже СМИ охарактеризуют Эйвон, как «грязную», «тошнотворную» и «полную фекалий».

Первую годовщину свадьбы Мег Эйвон отпраздновала походом вдоль берега реки, в ходе которого сломала ногу.

Несмотря на это ЧП, девушку уверяет, что необычайно счастлива в этом «браке» и всегда ждет свидания с рекой.

«Я просыпаюсь с мыслями о реке, она влияет на всю мою жизнь. Все время думаю о следующем дне, когда смогу провести время с рекой», - поделилась она с изданием.

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