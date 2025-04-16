В Ялте случайно обнаружили заброшенную могилу легенды советских сказок Алексея Катышева

Там стоит только ветхий деревянный крест с ржавой табличкой, где указано имя.

У актера, к слову, есть три дочери. Но, по их признанию, они не могут восстановить место захоронения отца. По словам одной из наследниц Катышева, все беды ее отца начались после его ухода от ее матери к другой женщине.

«Он остался без работы, начал выпивать. Мы с папой оставались на связи, встречались, помогали», — рассказала дочь Алексея Катышева Яна.

Яна Катышева попросила поклонников помочь в восстановлении могилы отца. По ее словам, у нее и сестер на это нет ресурсов.