В Ялте случайно обнаружили заброшенную могилу легенды советских сказок Алексея Катышева

17:15 2025-04-16
В Ялте случайно обнаружили заброшенную могилу легенды советских сказок Алексея Катышева

На протяжении многих лет фанаты звезды безуспешно пытались найти его место упокоения.

Актера из известных сказок «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса» Алексей Катышев многие поклонники помнят и сегодня.

Как оказалось, он умер в нищете в 2006 году.

Вопросом, где он захоронен, заинтересовался российский телеведущий Андрей Малахов.

В итоге удалось узнать, что знаменитость советского кинематографа похоронен на старинном кладбище в Ялте. 

Участок, где покоится Алексей Юрьевич, заброшен. О каком-либо надгробии речи не идет: на могиле отсутствуют даже цветы.

Изображение статьи

Там стоит только ветхий деревянный крест с ржавой табличкой, где указано имя.

У актера, к слову, есть три дочери. Но, по их признанию, они не могут восстановить место захоронения отца. По словам одной из наследниц Катышева, все беды ее отца начались после его ухода от ее матери к другой женщине.

«Он остался без работы, начал выпивать. Мы с папой оставались на связи, встречались, помогали», — рассказала дочь Алексея Катышева Яна.

Яна Катышева попросила поклонников помочь в восстановлении могилы отца. По ее словам, у нее и сестер на это нет ресурсов.

Инга Райтова
17:58

Инга Райтова

Бомж в США купил лотерейный билет и сорвал джекпот на 1 млн долларов
Бомж в США купил лотерейный билет и сорвал джекпот на 1 млн долларов Шансы выиграть такую сумму с этим билетом, по данным Калифорнийской лотереи, составляли один к 2 047 423.
Инга Райтова
16:50

Инга Райтова

Эко-активистка в Британии вышла замуж за реку
Эко-активистка в Британии вышла замуж за реку 26-летняя Мег Эйвон при этом заявила, что она очень счастлива состоять в браке с британской рекой Эйвон.
Инга Райтова
16:43

Инга Райтова

В ОАЭ из-за мазута для отдыхающих закрыли пляжи
В ОАЭ из-за мазута для отдыхающих закрыли пляжи В результате поломки оборудования, которое используется для перелива нефти при заполнении танкера, у берегов ОАЭ произошел разлив горючего.
Инга Райтова
16:24

Инга Райтова

Жительница Испании много лет притворялась немой ради пособия по инвалидности
Жительница Испании много лет притворялась немой ради пособия по инвалидности Мошенничество разоблачил частный детектив, который смог лично пообщаться и убедиться, что на самом деле та отлично разговаривает.
Новости СМИ2