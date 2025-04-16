В Ялте случайно обнаружили заброшенную могилу легенды советских сказок Алексея Катышева

Актера из известных сказок «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса» Алексей Катышев многие поклонники помнят и сегодня.
Как оказалось, он умер в нищете в 2006 году.
Вопросом, где он захоронен, заинтересовался российский телеведущий Андрей Малахов.
В итоге удалось узнать, что знаменитость советского кинематографа похоронен на старинном кладбище в Ялте.
Участок, где покоится Алексей Юрьевич, заброшен. О каком-либо надгробии речи не идет: на могиле отсутствуют даже цветы.
Там стоит только ветхий деревянный крест с ржавой табличкой, где указано имя.
У актера, к слову, есть три дочери. Но, по их признанию, они не могут восстановить место захоронения отца. По словам одной из наследниц Катышева, все беды ее отца начались после его ухода от ее матери к другой женщине.
«Он остался без работы, начал выпивать. Мы с папой оставались на связи, встречались, помогали», — рассказала дочь Алексея Катышева Яна.
Яна Катышева попросила поклонников помочь в восстановлении могилы отца. По ее словам, у нее и сестер на это нет ресурсов.