Забег смерти в 1942 году: даже те, кто дошел до финиша, погибли в жутких мучениях

Самое бесчеловечное спортивное состязание, известное под названием "забег смерти", случилось 12 апреля 1942 года. Участников набирали среди доведенных до полного истощения узников, многие из них даже ходить нормально не могли, не то что бежать.

Но приз был упоительным: победителям обещали даровать свободу сразу, как только они придут к финишу.

Смертельный марафон был устроен неспроста. Незадолго до этого в концлагере случился массовый побег, благодаря чему многим заключенным удалось остаться на свободе. Это сильно разозлило коменданта, и он задумал жуткую месть.

У людей появился мизерный шанс освободиться, поэтому нашлось немало желающих поучаствовать в забеге. Перед стартом всем дали добротную удобную обувь.

Бежавшие падали один за одним, не выдерживая нагрузок - участники были слишком изможденными. Тех кто падал, и не мог подняться, фашисты добивали.

Некоторые все же смогли добраться до финиша, но никто из них не победил. Потому что коменданту не нужны были победители. Всем участникам подсыпали в обувь мышьяк, который проник в организм через кожу. Лидеров забега ждала еще более страшная гибель, умирали они долго и мучительно.

Выжить не удалось никому.