Земля к 2050 году может перегреться так, что температура будет смертельно опасной

16:17 2025-04-17
Земля к 2050 году может перегреться так, что температура будет смертельно опасной

Способность нашей планеты к поглощению выбросов углерода человеком, предупреждают климатологи, через 20 лет сократится вдвое.

Исследователи Новой Зеландии провели точный анализ данных, которые были получены из крупных биомов Земли.

Информация собиралась учеными в течение 20 лет. Затем специалисты определили температурный порог, за которым уже ждет катастрофа: Земля уже через 30 лет дойдет до пика своих температур.

И первыми от этого пострадают тропические леса в Амазонии и Юго-Восточной Азии, а также тайга в России и Канаде.

Вероятнее всего, что в какой-то момент растения и деревья прекратят регулировку объема углерода в атмосфере Земли.

Данное исследование стало первым в своем роде. Ранее ученые если и проводили подобные эксперименты, то лишь в лабораторных условиях.

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