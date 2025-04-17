В интернете появился новый тренд под названием «крысиные люди», в чем его суть

16:39 2025-04-17
В интернете появился новый тренд под названием «крысиные люди», в чем его суть

Его последователи ничего не делают и ничего не хотят, днями не выходят из дома и спят по 15 часов в сутки.

Выражение «люди-крысы» - обозначение людей, которые предпочли «лежать по течению», ничего не делая. Лишний раз не тратить энергию, не выходить из комнаты, избегать общения, игнорировать карьерные лестницы, не иметь жизненных целей.

Всему этому приверженцы тренда предпочитают затворнический образ жизни.

Сколько их сегодня, точно неизвестно. Но известно, что их количество растет почти в геометрической прогрессии.

А началось все с того, что одна из пользовательниц китайских соцсетей рассказала про свой день, насыщенный бесконечной апатией.

Она провалялась 3 часа, потом еле подняла себя, чтобы умыться, после чего завалилась обратно и спала еще пять часов. Проснулась вечером, когда ее родители пришли с работы.

Поздним вечером девушка впервые за день поела. Среди ночи помылась в душе, а потом посмотрелась в зеркало и увидела там в отражении «крысочеловека».

Девушка опубликовала на своей странице в соцсетях видео со своим образом жизни, и ролик быстро набрал более 400 тысяч лайков, а также тысячи комментариев в духе: «Это самый правдоподобный видеоблог из всех». Мало того - среди подписчиков оказалось достаточно единомышленников девушки.

«Мы устали от навязанного отполированного, быстрого, гиперэффективного образа жизни. Мы хотим свободы, чтобы лежать тогда, когда захотим», — написал один из пользователей.

Психологи обеспокоены таким явлением. Они подчеркивают, что природа тысячелетиями отшлифовала в человеке биоритмы, которые соответствуют природе. А общество воспитало в них потребность в труде, обеспечении себя и детей, самореализации.

Отход от социальных норм может серьезно атрофировать природные и социальные рефлексы и в итоге утратить интерес и вкус к жизни. 

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