В двигатель самолёта попал кролик, и стал причиной возгорания

16:50 2025-04-17
В двигатель самолёта попал кролик, и стал причиной возгорания

Рейс United Airlines 2325, летевший из американского Денвера в канадский Эдмонт, вынужденно вернулся и совершил аварийную посадку.

В соцсети появилось шокирующее видео, где показало, как яркие вспышки пламени вырываются из двигателя.

Также обнародована аудиозапись того, как пилоты связываются с диспетчерами, запрашивая осмотр двигателя на предмет возгорания. При этом один из пилотов подтвердил, что причина ЧП - кролик.

Один из ставших очевидцев происшествия, пассажир по имени Скотт Вулф, рассказал, что после взлёта услышал громкий хлопок, который сопровождался сильной вибрацией.

По его словам, "двигатель через каждые несколько мгновений будто выстреливал, и за ним появлялся большой огненный шар. Все в самолёте стали паниковать".

На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Самолёт, несмотря на серьёзность ситуации, благополучно вернулся и приземлился в Денвере.

Пассажиров пересадили на другой борт, и они продолжили путь в Эдмонтон.

Каким именно образом кролик мог попасть в двигатель, не сообщается.

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