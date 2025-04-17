Врач в Германии убил 15 беззащитных пациентов

Генпрокуратура Берлина предъявила обвинения доктору паллиативной помощи в убийстве 15-ти пациентов, которые находились в беззащитном состоянии.

40-летний медик подозревается в совершении убийств по низменным мотивам, отмечается в пресс-релизе ведомства. Он без их согласия и показаний к тому вводил пациентам препараты, которые вызывают паралич дыхательных мышц.

Период предполагаемых преступлений обозначен с сентября 2021-го года по июль 2024-го года.

Сообщается, что доктор в некоторых случаях устраивал в квартирах жертв поджоги для сокрытия следов преступлений. Сейчас врач находится под арестом, за время задержания ордер постоянно расширялся - по мере обнаружения новых эпизодов его преступной деятельности.

Всего в ходе расследования было проведено 12 эксгумаций, из них пять связаны с делами, по которым предъявлены обвинения.

Следствие по этому делу продолжается, прокуратура не исключает выявления новых жертв.

Обвиняемый никаких официальных показаний по существу дела до сих пор не дал.