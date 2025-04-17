Российская фармкомпания в мае запустит в продажу препарат от ожирения

17:11 2025-04-17
Российская фармкомпания в мае запустит в продажу препарат от ожирения

Лекарственное средство снижает у человека чувство голода, уменьшает тягу к калорийной пище, а также активирует расщепление жировых тканей.

Регистрационное удостоверение на препарат «Седжаро» получила российская фармацевтическая компания «Герофарм». Это - аналог популярного американского лекарства от ожирения "Мунджаро".

В продажу в аптеки РФ препарат поступит в мае 2025-го года.

Оригинальное средство в России не было зарегистрировано и доступно для людей с диагнозами "ожирение" и "сахарный диабет.".

Препарат показан людям с ожирением и диабетикам. Он также эффектен при абдоминальном висцеральном ожирении, которое повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Седжаро" представлен в виде шприц-ручки с раствором для подкожного введения (в шести дозировках). Лекарственное средство применяется раз в неделю, доза последовательно увеличивается.

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