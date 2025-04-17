Американец строил отношения с 27-летней девушкой, а она оказалась почти вдвое старше

17:45 2025-04-17
Американец строил отношения с 27-летней девушкой, а она оказалась почти вдвое старше

Женщина уверяла, что родилась в апреле 1998-го года, однако случайно найденное фото ее паспорта показало, что ее настоящий год рождения 1977-й.

26-летний мужчина из США никогда не сомневался в возрасте своей партнерши, потому, что внешне она на самом деле выглядела на 27 лет.

Но со временем стал замечать странные детали. Любимая категорически отказывалась показывать любые документы, придумывая для этого нелепые отговорки.

Все ее друзья были намного старше заявленного возраста, а сама избранница проявляла нездоровую одержимость собственной внешностью.

Последней каплей стало обнаружение в ноутбуке любимой фото положительного теста на беременность, которое было сделано до их знакомства.

Большинство пользователей соцсетей посоветовали обманутому американцу сразу же прекратить отношения, построенные на лжи. Многие при этом отмечали, что четырехлетний обман говорит о патологической склонности женщины ко лжи и манипуляциям.

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