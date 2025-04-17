Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2025-го года

18:00 2025-04-17
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2025-го года

Самым молодым в нем стал 22-летний французский пловец Леон Маршан, самым возрастным - 84-летний глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус.

Список 100 самых влиятельных людей нынешнего года опубликовал американский журнал Time. Туда вошли президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Кир Стармер, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

Кроме того, в категорию влиятельных лиц издание включило вице-президента США Джей Ди Вэнса, лидера Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, миллиардера Илона Маска, который возглавил ведомство США по повышению эффективности работы правительства.

Туда же вошли глава американского Минторга Говард Латник, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, президент Аргентины Хавьера Милея и другие.

В категорию "титаны" включены американский комик и телеведущий Джо Роган, гендиректора Meta Марк Цукерберг и так далее.

В список влиятельных артистов журнала - певец Эда Ширан, актрисы Скарлетт Йоханссон и Кристен Белл, актер и продюсер Адам Скотт.

Time при этом отметил, что впервые с президентства Барака Обамы в перечень вошли сразу 6 представителей американской администрации, потому что действующие власти США, по мнению издания, "являются источником международных потрясений" в настоящее время.

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