Разметка с подсветкой: В Австралии наносят особое покрытие на дороги

01:25 2025-04-18
Разметка с подсветкой: В Австралии наносят особое покрытие на дороги

Тестировали затею в штате Виктория: один из дорожных участков начал светиться в темноте.

Необычная разметка с фотолюминисцентным слоем призвана облегчить жизнь водителям и пешеходам в темное время суток. Реализацией проекта занялась компания Tarmac Linemarking.

Светящаяся дорога должна повысить безопасность на дорогах, в 2021 году власти Австралии выделили в поддержку проекта 245 австралийских долларов.

 Часть денег вложили в качественные дорожные световозвращатели, а также на оборудование тактильной тротуарной плитки со светодиодной подсветкой. Ее расположили перед пешеходной зеброй.

Особое покрытие ложится по старым линиям разметки, в темноте от них исходит очень сильное свечение.

Днем покрытие впитывает в себя свет солнца, ночью его отдает, улучшая видимость на дороге для всех участников дорожного движения.
 
В России подобные светящиеся дороги появились в 2019 году в отдельных регионах. Правда, способ подсветки был выбран другой: в дорогу вмонтировали специальные светодиодные маячки.

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