Итальянка прожила 109 лет благодаря любви к шоколаду и апельсиновому соку

16:37 2025-04-18
Итальянка прожила 109 лет благодаря любви к шоколаду и апельсиновому соку

Мария Долорес отметила очередной день рождения в доме престарелых коммуны Казарано, которая расположена в провинции Лечче.

Она родилась в 1916-м году - во время Первой мировой войны. Итальянка потеряла свою родную семью и воспитывалась в приемной.

Причинами своего долголетия Долорес назвала два продукта, найти которые можно в любом супермаркете. Это - апельсиновый сок и шоколад.

Кроме того, долгожительница рассказала, что живет так долго благодаря любви родных и работников дома престарелых.

Поздравить женщину с солидной датой пришли внуки ее приемной матери, а дирекция пансионата в ее честь устроила вечеринку.

Долорес добавила, что ее часто навещают родственники, которые приносят любимый шоколад.

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