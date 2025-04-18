У 16-летней любительницы вейпа из легких откачали целый литр жидкости

Буквально через неделю после этого увлечения у девушки появились серьезные проблемы со здоровьем. Она испытывала сильные боли в груди, затрудненное дыхание и в целом общее ухудшение состояния.

«Я даже не могла встать, чтобы дойти до туалета», - рассказала Изабелла.

Мать девушки, 44-летняя Франческа, призналась, ранее не знала о привычке дочери. По ее словам, самым страшным было слышать от врачей сомнения, выживет ли ее дочь.

«В её кармане я нашла вейп. Их специально делают привлекательными для молодежи: яркие цвета, фруктовые вкусы. Но на деле они опаснее обычных сигарет», — уверена женщина.

Получившая, по ее словам, «второй шанс в жизни», Изабелла призывает теперь своих сверстников задуматься о последствиях.

«Рисковать здоровьем ради минутного удовольствия - это безумие. Вейпинг - серьезная нагрузка на легкие, и я на своем опыте убедилась, к чему это может привести», - отметила она.