В Германии у семейной пары бесследно исчезла могила их родных

17:34 2025-04-18
В Германии у семейной пары бесследно исчезла могила их родных

С шокирующим инцидентом столкнулась пожилая пара из немецкой Баварии, расположенной на юге страны.

Жительница Германии в один не очень прекрасный день обнаружила, что место погребения членов их семьи полностью опустело.

В частности, исчезли гранитное надгробие с бронзовой статуей Христа, а также ограждение и все декоративные элементы, в том числе цветы и памятные свечи.

Пенсионерка рассказала, что на этом участке похоронены ее родители и тетя, умершая 84 года назад от дифтерии.

Супруги сразу же обратились в администрацию кладбища и муниципальные органы, подтвердив документами действующий договор аренды места.

Пара убеждена, что эксгумация проводилась незаконно. Для демонтажа массивного гранитного памятника, по их словам, потребовалась бы строительная техника, и это не могло пройти незамеченным.

Пенсионеры сейчас самостоятельно пытаются установить обстоятельства ЧП, опрашивая вопросами возможных свидетелей и собирая любую информацию о судьбе семейного захоронения.

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