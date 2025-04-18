Под Тибетом стала трескаться земля

18:01 2025-04-18
Под Тибетом стала трескаться земля

С новой тревожной гипотезой выступили геологи из Стенфорда: индийская континентальная плита в обозримом будущем может быть расколота на две части.

Нетипичное поведение литосферы зафиксировано на территории Тибетского нагорья. Через плиту проходят сейсмические волны, и в итоге одна её часть аномально поднимается вверх, а вторая, напротив, - погружается глубже.

Исследователи обнаружили горизонтальную трещину и признали: в будущем она может стать разломом и разделит Индию на две части.

К слову, еще 35 млн лет назад в Восточной Африке начался геодинамический разрыв, и процесс до сих пор не завершился.

Континентальная кора раздвигается со скоростью 6 миллиметров в год.

Но ученые успокаивают: процессы трансформации континентов - явление постоянное, но слишком медленные, потому к ним можно подготовиться.

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