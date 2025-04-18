Под Тибетом стала трескаться земля

Нетипичное поведение литосферы зафиксировано на территории Тибетского нагорья. Через плиту проходят сейсмические волны, и в итоге одна её часть аномально поднимается вверх, а вторая, напротив, - погружается глубже.

Исследователи обнаружили горизонтальную трещину и признали: в будущем она может стать разломом и разделит Индию на две части.

К слову, еще 35 млн лет назад в Восточной Африке начался геодинамический разрыв, и процесс до сих пор не завершился.

Континентальная кора раздвигается со скоростью 6 миллиметров в год.

Но ученые успокаивают: процессы трансформации континентов - явление постоянное, но слишком медленные, потому к ним можно подготовиться.