Австралийка Кэти Перри судится с певицей Кэти Перри из-за имени

В Австралии Верховный суд рассмотрит иск местного дизайнера Кэти Перри к известной поп-исполнительнице Кэти Перри (Кэтрин Халсон).

Дизайнер Перри два года назад выиграла дело, однако в 2024-м это решение отменил апелляционный суд.

По словам дизайнер Кэти Перри, она запустила под своим именем лейбл еще в 2006 году, и стала работать над ним спустя через год после запуска.

Заявку на регистрацию товарного знака модельер подала в 2008-м, однако ее зарегистрировали годом позже. Все это, утверждает австралийка, произошло до того, как музыкант Кэти Перри стала популярной в Австралии. Дизайнер обвиняет американскую звезду в том, что та «посягнула на ее имя».

Впервые спор между двумя Перри возник в 2009-м году, когда автор хита «Firework» выпустила первый альбом «I Kissed a Girl».

Представители певицы заявляли на суде, что они обращались к дизайнеру с предложением об использовании похожих имен, однако та отказалась. Дизайнер Перри, в свою очередь, утверждает, что не получала подобного предложения.