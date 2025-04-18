Австралийка Кэти Перри судится с певицей Кэти Перри из-за имени

18:54 2025-04-18
Австралийка Кэти Перри судится с певицей Кэти Перри из-за имени

Судебные разбирательства между женщинами длятся более пяти лет, причем с «неоднозначными результатами».

В Австралии Верховный суд рассмотрит иск местного дизайнера Кэти Перри к известной поп-исполнительнице Кэти Перри (Кэтрин Халсон).

Дизайнер Перри два года назад выиграла дело, однако в 2024-м это решение отменил апелляционный суд.

По словам дизайнер Кэти Перри, она запустила под своим именем лейбл еще в 2006 году, и стала работать над ним спустя через год после запуска.

Заявку на регистрацию товарного знака модельер подала в 2008-м, однако ее зарегистрировали годом позже. Все это, утверждает австралийка, произошло до того, как музыкант Кэти Перри стала популярной в Австралии. Дизайнер обвиняет американскую звезду в том, что та «посягнула на ее имя».

Впервые спор между двумя Перри возник в 2009-м году, когда автор хита «Firework» выпустила первый альбом «I Kissed a Girl».

Представители певицы заявляли на суде, что они обращались к дизайнеру с предложением об использовании похожих имен, однако та отказалась. Дизайнер Перри, в свою очередь, утверждает, что не получала подобного предложения.

Инга Райтова
18:01

Инга Райтова

Под Тибетом стала трескаться земля
Под Тибетом стала трескаться земля С новой тревожной гипотезой выступили геологи из Стенфорда: индийская континентальная плита в обозримом будущем может быть расколота на две части.
Инга Райтова
17:34

Инга Райтова

В Германии у семейной пары бесследно исчезла могила их родных
В Германии у семейной пары бесследно исчезла могила их родных С шокирующим инцидентом столкнулась пожилая пара из немецкой Баварии, расположенной на юге страны.
Инга Райтова
17:25

Инга Райтова

Королеву красоты в Мексике отправили в тюрьму за захват чужого здания
Королеву красоты в Мексике отправили в тюрьму за захват чужого здания Женщину обвинили в воровстве оборудования спа-салона более, чем на 12 тысяч долларов.
Инга Райтова
17:08

Инга Райтова

У 16-летней любительницы вейпа из легких откачали целый литр жидкости
У 16-летней любительницы вейпа из легких откачали целый литр жидкости Американка Изабелла Тронкао из Лас-Вегаса стала пользоваться вейпом, чтобы впечатлить своего парня.
Новости СМИ2