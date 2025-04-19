В Сочи при крайне странных обстоятельствах скончалась 22-летняя Людмила Шилова

евушка проживает в Пермской области и приехала в Сочи отдохнуть у моря. К несчастью, отдых закончился для нее чудовищными последствиями. Что конкретно произошло, сейчас пытаются установить следователи.

Известно, что во время отдыха она познакомилась с неким местным парнем, который водил ее по барам, показывал местные достопримечательности. Именно он в итоге и выбросил ее прямо на улице в тяжелом состоянии.

Подозревать неладное родня начала 12 апреля, когда Людмила перестала отвечать на телефон, игнорировала сообщения.

Это на нее не было похоже.

Ранее никогда не пропадала, всегда держала в курсе семью о своих движениях. Более того, она специально установила на своем телефоне приложение, по которому близкие могли посмотреть, где она находится.

Это в итоге и помогло быстро узнать местонахождение пропавшей. К удивлению всех, ее геометка высветилась в одной из сочинских больниц в Адлерском районе.

Мать девушки стала обрывать телефоны медучреждения, чтобы получить информацию о случившемся.

Ей сказали, что Людмила действительно госпитализирована, и она в очень тяжелом состоянии, лежит в реанимации без сознания.

Чуть позже вскрылись обстоятельства того, как нашли девушку и как она оказалась в больнице. Это происшествие активно обсуждалось в местных соцсетях:

«В минувшие выходные вечером в Сириусе неравнодушные прохожие спасли женщину, которую бросил мужчина. По словам очевидцев, он сначала волочил ее за собой, а затем убежал, оставив ее на дороге в беспомощном состоянии. Свидетели происшествия сразу вызвали медиков. Пока ждали помощь, женщине стало хуже — ее погрузили в машину скорой и увезли в больницу. Очевидцы предполагают, что женщину могли накачать наркотиками»,

- говорилось в посте с видеороликом, где молодая девушка лежит посреди тротуара. Это была Людмила.

СМЕРТЬ В БОЛЬНИЦЕ:

Врачи несколько дней пытались спасти Людмилу и делали все возможное, но 17 апреля ее сердце остановилось.

На данный момент точной информация, что именно стало причиной смерти.

В пермских соцсетях появилось огромное количество соболезнований.