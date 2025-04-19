В Арабских Эмиратах российских туристов прогнали с пляжа

С пляжей курорта Кальба в Объединенных Арабских Эмиратах прогнали российских туристов за отдых в открытых купальниках.

Об рассказала одна из отдыхающих жительниц РФ.

Она уточнила, что ее соотечественники разместились в отеле Al Bahar Hotel & Resort в Эль-Фуджайре.

Но потом туристов стали возить на другие пляжи, потому что местный оказался загрязнен нефтью. На новом месте в один из дней их выгнали сотрудники полиции, потому что отдыхающие были в открытых купальниках.

«Как нам рассказали, эти люди, кроме того, были оштрафованы. При этом отдыхать у нашего отеля невозможно из-за запаха нефти», - пожаловалась россиянка.