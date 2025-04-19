Невеста из Новосибирска убила своего жениха прямо на свадьбе

Как рассказали очевидцы, пара стала жить вместе еще до регистрации отношений. При этом Людмила и Алексей часто ссорились и даже дрались, бросаясь в порыве гнева друг на друга с ножами.

По словам матери погибшего, у ее сына был шрам после одного из нападений Людмилы. Тем не менее, молодые решили скрепить отношения в загсе.

На саму церемонию позвали маму невесты и ее сестру-двойняшку. Основная часть гостей была из числа продавцов с рынка, где работали Алексей и Людмила.

Мать Алексея не могла прибыть на свадьбу, и лить спустя время увидела фото мероприятия. Она считает, что все это было больше похоже на большую пьянку, чем на красивую свадьбу.

Пик ссоры молодых произошел, когда Алексей пригласил на танец двойняшку молодой супруги. Жених сказал сестре избранницы: «В среду я женился, а в пятницу уже разведусь». Людмилу накрыло.

Следователи внимательно изучили показания свидетелей и пришли к выводу: убийство на почве ревности. Людмиле дали 9 колонии.