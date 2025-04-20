Маск считает, что США теряет из-за нелегалов исконные ценности

Американский предприниматель Илон Маск согласился с предположением, что из-за нелегальной миграции США растеряют все свои исконные ценности.

В соцсети X он таким образом отреагировал на слова миллиардера Билла Экмана.

Тот заявил, что страна, власти которой разрешают въезд миллионам нелегальных мигрантов без проверки и требований судебного разбирательства при попытке их выдворения, в итоге утратит ту основу, которые ее демократическая система была призвана сохранить.

"Это - жестокая правда", - написал Маск.