Туристы в Риме пытались взять Колизей штурмом

10:36 2025-04-20
Туристы в Риме пытались взять Колизей штурмом

Из-за визита вице-президента США Джея Вэнса одна из главных достопримечательностей Италии была закрыта, чем остались очень недовольны гости города.

Все экскурсии отменили на 19 апреля с 17:00 до 18:15. Гостей и жителей города об этом заранее не предупреждали, но пообещали вернуть деньги за билеты.

Туристы решили сами прорваться на территорию достопримечательности через ограждения.

Они с билетами в руках открыли турникеты и подошли к главным воротам, но были остановлены охраной. Возмущенные посетители потребовали пропустить их внутрь, однако их требования не удовлетоворили.

Представители Колизея за инцидент извинились и объяснили причины закрытия, но некоторые путешественники остались недовольны, та ккак в этот день должны были покинуть Италию.

И когда, по их словам, у них появится новый шанс увидеть главную достопримечательность Рима, неизвестно. 

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