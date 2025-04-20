Мексиканцы в знак мести Трампу переименовали кофе «американо»

10:45 2025-04-20
Мексиканцы в знак мести Трампу переименовали кофе «американо»

Вместо этого вида напитка в барах и кафе страны подают кофе под названием «мехикано».

Кофейни в Мексике стали менять название кофе «американо» на «мехикано», тем самым протестуя против политики американского президента Дональда Трампа.

«Если команда хочет изменить название кофе, мы можем это сделать», - заявила владелица кафе Cicatriz Скарлетт Линдеманн, назва идею «потрясающей».

Она отметила при этом, что «слова действительно имею силу».

Как отмечают местные СМИ, таким образом мексиканцы выражают недовольство политикой Трампа, в том числе и его подходом миграционному вопросу.

21 января 2025 года президент Трамп подписал указ, который запустил процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли.

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