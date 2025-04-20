В России и Беларуси скоро стартуют продажи единых полисов ОСАГО

Продажа единых полисов ОСАГО, которые действуют на территориях России и Беларуси, начнутся 23 апреля - в рамках системы страхования Союзного государства.

Сейчас при пересечении границ водители должны покупать для каждой страны отдельные полисы ОСАГО либо оформлять «Синюю карту» для кратковременных поездок.

К слову, с 23 апреля страховое покрытие на Беларусь не будет автоматически включаться в стандартные полисы. Для этого понадобится заключить допсоглашение к основному договору.

Оформить «Белую карту» можно только онлайн - через сайты страховых компаний, у которых есть лицензия на работу в международных системах.