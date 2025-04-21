В Китае смогли запустить интернет 10G

10:44 2025-04-21
В Китае смогли запустить интернет 10G

Первую широкополостную сеть 10G в регионе Сюнъань провинции Хэбэй запустила Huawei в сотрудничестве с China Unicom.

Развертывание такой связи базируется на первом в мире решении 50G PON.

Модернизация основной архитектуры оптоволоконной сети доступа дает возможность увеличить пропускную способность для каждого пользователя с традиционного гигабитного уровня до 10G.

Задержка в сети сокращена до уровня миллисекунд.

Фактическая скорость загрузки составляет 9834 Мбит/с, скорость отправки 1008 Мбит/с.

Как уточняют СМИ, у этих технологий есть перспектива при развития будущих приложений и услуг, требующих высокой пропускной способность.

В частности, это - 8К видео, облачные хранилища, а также дополненная и виртуальная реальность.

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