Японцы первыми в мире напечатали на 3D-принтере железнодорожную станцию

10:55 2025-04-21
Японцы первыми в мире напечатали на 3D-принтере железнодорожную станцию

Процесс изготовления и установки занял менее суток, тогда как что на стандартные технологии с использованием железобетона уходит до двух месяцев.

Эта станция находится в городе Ариде, расположенном в префектуре Вакаяма. Бывшее помещение местной станции было деревянным, его возвели ещё в 1948 году.

Проект нового павильона сделала японская компания Serendix в сотрудничестве с железнодорожной компанией JR West Japan Group и архитектурной студией Neuob. 

Сначала на заводе были напечатаны 4 полые части будущего павильона: крыша, задняя стенка и два угловых элемента, которые образуют боковые стены и пол. Внутри их заполнили бетоном. Процесс изготовления занял 6 часов.

Потом конструктор доставили на станцию и за пару часов детали скрепили. А в целом на установку павильона понадобилось около 6 часов.

Теперь на очереди - завершение работ по внешнему оформлению здания и установке билетных касс. Планируется, что станция заработает в июле 2025 года.

Авторы проекта и железнодорожная компания планируют таким образом построить павильоны и для других станций.

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