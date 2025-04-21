Японцы первыми в мире напечатали на 3D-принтере железнодорожную станцию

Эта станция находится в городе Ариде, расположенном в префектуре Вакаяма. Бывшее помещение местной станции было деревянным, его возвели ещё в 1948 году.

Проект нового павильона сделала японская компания Serendix в сотрудничестве с железнодорожной компанией JR West Japan Group и архитектурной студией Neuob.

Сначала на заводе были напечатаны 4 полые части будущего павильона: крыша, задняя стенка и два угловых элемента, которые образуют боковые стены и пол. Внутри их заполнили бетоном. Процесс изготовления занял 6 часов.

Потом конструктор доставили на станцию и за пару часов детали скрепили. А в целом на установку павильона понадобилось около 6 часов.

Теперь на очереди - завершение работ по внешнему оформлению здания и установке билетных касс. Планируется, что станция заработает в июле 2025 года.

Авторы проекта и железнодорожная компания планируют таким образом построить павильоны и для других станций.