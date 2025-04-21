В мире растет мода на превращает домашних любимцев в людей с помощью ИИ

Владельцы домашних животных превращают сегодня своих пушистых друзей в людей благодаря модному тренду в области искусственного интеллекта.

В частности, чат-бот «ChatGPT» позволяет узнать, как выглядел бы домашний питомец, если бы он стал человеком.

Скажем, лежащий на диване сеттер становится рыжеволосой девушкой в зелёном свитере - с кулончиком в виде косточки. И таких примеров множество.

Использование «ChatGPT» для таких метаморфоз набирает силу. Хозяева зверушек отмечают, что это делается очень просто.

Нужно просто подобрать фото любимца хорошего качества, а потом задать вопрос: как бы выглядела собака (кошка), если бы она была человеком?