В мире растет мода на превращает домашних любимцев в людей с помощью ИИ

11:06 2025-04-21
В мире растет мода на превращает домашних любимцев в людей с помощью ИИ

Котики и собачки считаются лучшими друзьями человека, но теперь и сами могут стать людьми, но не в реальности.

Владельцы домашних животных превращают сегодня своих пушистых друзей в людей благодаря модному тренду в области искусственного интеллекта.

В частности, чат-бот «ChatGPT» позволяет узнать, как выглядел бы домашний питомец, если бы он стал человеком.

Скажем, лежащий на диване сеттер становится рыжеволосой девушкой в зелёном свитере - с кулончиком в виде косточки. И таких примеров множество.

Использование «ChatGPT» для таких метаморфоз набирает силу. Хозяева зверушек отмечают, что это делается очень просто.

Нужно просто подобрать фото любимца хорошего качества, а потом задать вопрос: как бы выглядела собака (кошка), если бы она была человеком?

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