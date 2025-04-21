Сто лет назад по Земле прокатилась сонная чума и усыпила 5 миллионов человек

11:31 2025-04-21
Сто лет назад по Земле прокатилась сонная чума и усыпила 5 миллионов человек

В первой половине прошлого столетия мир столкнулся с загадочной, малоизученной эпидемией, которую назвали вспышкой летаргического энцефалита.

Эта странная эпидемия прокатилась по планете с 1915 по 1926 годы и, по разным оценкам, затронула около 5 миллионов человек.

Болезнь сначала проявлялась неярко. Люди чувствовали усталость, головную боль, у них поднималась температура. Но потом они впадали в глубокое состояние апатии, которое напоминало сон или спячку, и могло длиться недели и даже годы.

Порой больные приходили в сознание на некое время, но потом снова погружались в бессознательное состояние.

Несмотря на многочисленные исследования, конкретная причина заболевания не была установлена. Ученые предполагали, что это могла быть вирусная природа энцефалита, однако возбудитель не был выявлен.

Эпидемия прекратилась в конце 1920-х годов - так же внезапно, как и началась. И оставила множество вопросов без ответов.

И даже спустя столетие эффективного лечения летаргического энцефалита нет. 

Интерес к этому загадочному заболеванию вновь возродился в 21-м веке. В 2013 году в Казахстане зафиксировали случаи похожего недуга, когда люди вдруг засыпали на несколько суток без видимых причин. И опять медицина вновь оказалась бессильна перед «сонной болезнью».

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