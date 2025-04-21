Учёные выявили тяжелый побочный эффект коронавируса

11:41 2025-04-21
Учёные выявили тяжелый побочный эффект коронавируса

По одной из гипотез, коронавирус нарушает целостность слизистых оболочек и оставляет своего рода «щели» для патогенов.

Как выяснилось, переболевшие коронавирусом люди болеют чаще и дольше. 

Американские ученые из Университета Сент-Луиса проанализировали данные более 800 тысяч человек.

В итоге, пришли к неутешительному выводу: риск заболеть разными инфекциями у переболевших COVID-19 выше на 20–50 процентов, чем у тех, кто не болел ковидом.

Исследование показало: в течение года после заражения COVID-19 переболевшие стали чаще сталкиваться с бактериальными инфекциями, грибковыми поражениями, а также респираторными заболеваниями и острыми проблемами с легкими.

Причем даже лёгкая форма COVID-19 оставляет негативный «след»: иммунная система будто сбивается с курса и становится менее устойчивой к внешним угрозам.

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