Полицию Флориды оснастили самой крутой патрульной машиной в США

Самая крутая в США патрульная машина появилась у полиции Флориды. Подразделение получило в свое распоряжение Chevrolet Corvette C8 Stingray 2023-го года выпуска.

В официальном аккаунте полиции штата уточняется, что родстер не куплен на средства налогоплательщиков, а изъят у торговца наркотиками.

У необычного суперкара уже есть чёрно-коричневая ливрея полиции Флориды, а также синие спецсигналы на воздухозаборниках и за лобовым стеклом.

В полицейском управлении обещали, что машина будет задействована и в реальных условиях: она будет обеспечивать безопасность на автомагистралях.

Chevrolet Corvette C8 способен примерно за три секунды разменять 97 км/ч с места и разогнаться до 312 км/ч, потому нарушителям стоит быть осторожнее.