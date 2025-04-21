Полицию Флориды оснастили самой крутой патрульной машиной в США

12:45 2025-04-21
Полицию Флориды оснастили самой крутой патрульной машиной в США

Эффектный Chevrolet Corvette планируется использовать для пропаганды соблюдения ПДД, а также на образовательных мероприятиях.

Самая крутая в США патрульная машина появилась у полиции Флориды. Подразделение получило в свое распоряжение Chevrolet Corvette C8 Stingray 2023-го года выпуска.

В официальном аккаунте полиции штата уточняется, что родстер не куплен на средства налогоплательщиков, а изъят у торговца наркотиками. 

У необычного суперкара уже есть чёрно-коричневая ливрея полиции Флориды, а также синие спецсигналы на воздухозаборниках и за лобовым стеклом.

В полицейском управлении обещали, что машина будет задействована и в реальных условиях: она будет обеспечивать безопасность на автомагистралях. 

Chevrolet Corvette C8 способен примерно за три секунды разменять 97 км/ч с места и разогнаться до 312 км/ч, потому нарушителям стоит быть осторожнее.

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