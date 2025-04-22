Популярная 28-летняя тревел-блогер из Германии умерла на Филиппинах

Немецкая путешественница Ванесса Конопка снимала в соцсетях видеоконтент из самых разных стран, которые девушка посещала вместе с возлюбленным Фернандо.

После того, как врачи поставили Ванессе диагноз, ее парень стал активно собирать деньги в Сети, чтобы помочь любимой.

Фернандо рассчитывал накопить 227 тысяч долларов, чтобы организовать спецрейс санавиации из Филиппин в Германию, потому что обычным рейсом перевозить больную девушку было запрещено.

Последний пост, оставленный Ванессой на ее странице, датируется 21 января 2025-го года.